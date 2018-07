Protesto e bloqueio de viaduto complicam trânsito em SP

Cerca de 50 pessoas protestam desde as 8h30 desta terça na altura do número 800 da Avenida Interlagos. De acordo com a Polícia Militar, que acompanha o ato, a manifestação é pacífica e não ocupa a avenida. No entanto, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registra tráfego intenso de veículos, com pontos de parada. Segundo a CET, as filas são causadas por motoristas curiosos que reduzem a velocidade para acompanhar o protesto.

O grupo pede o aval da Prefeitura de São Paulo para habitar edificações cuja construção foi liberada pela administração, que não teria concedido o Habite-se - Certificado de conclusão.

Já o Viaduto Orlando Murgel, que interliga as Avenidas Rudge e Rio Branco e é uma das principais ligações entre o centro e a zona norte da cidade, foi interditado nos dois sentidos durante o incêndio que consumiu 80 barracos e deixou 300 pessoas desabrigadas na favela Moinho, na região central de São Paulo. A via passa sobre a comunidade assim como de duas linhas férreas da CPTM: Linha 8-Diamante e Linha 7-Rubi.Os trens já voltaram a circular normalmente, mas não há previsão de liberação do viaduto.

A interdição causou transtorno no trânsito. Os motoristas que seguem pela Avenida Rio Branco, sentido centro, utilizam o desvio pelas ruas Norma, Pieruccini Giannotti e Sérgio Tomás. No sentido bairro o fluxo é liberado pela Avenida Duque de Caxias. A CET monitora a região.

Transporte Público

De acordo com a SPTrans, as 17 linhas de ônibus que atendem a região tiveram circulação desviada por vias próximas desde a manhã de segunda-feira. São seis pontos de parada dos coletivos que tiveram localização alterada provisoriamente. Segundo a empresa, há técnicos nas ruas que auxiliam os passageiros com informações e horários dos ônibus.