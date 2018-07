Protesto em Brasília acaba antes de jogo da seleção A manifestação contra gastos públicos com a Copa do Mundo em Brasília terminou perto das 17h desta segunda-feira, 23, pouco antes do início do jogo entre Brasil e Camarões. Os manifestantes começaram a se concentrar pouco depois das 14 horas na rodoviária da capital. Em seguida, seguiram rumo ao Estádio Nacional Mané Garrincha, pelo Eixo Monumental, e chegaram a 1,5 quilômetro do local do jogo, onde uma barreira policial impediu que seguissem adiante. A manifestação ocorreu de forma pacífica. Os integrantes do protesto retornaram à rodoviária, onde se dispersaram. Um novo ato em Brasília deve ocorrer no dia 26 de junho, quando será realizado o jogo entre Portugal e Gana. De acordo com a PM, o efetivo total para a segurança no jogo do Brasil, hoje, é de 4 mil homens.