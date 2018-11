Protesto em Higienópolis reúne poucos manifestantes

Segundo a Polícia Militar, cerca de 150 pessoas protestam em frente ao Shopping Pátio Higienópolis, na zona oeste de São Paulo, com algumas faixas e cartazes. Durante a semana, mais de 50 mil pessoas confirmaram presença na manifestação pela internet.

O churrasco previamente planejado não aconteceu, o que foi avisado ontem pelo organizador do evento, informando que o "Churrasco da gente diferenciada" seria cancelado e outro ato de protesto o substituiria. Este teria "o intuito de realmente ajudar a população carente que não tem condições nem voz para arcar com as atitudes mesquinhas desses moradores do bairro de Higienópolis que assinaram a petição contra a estação de metrô". Mesmo assim, alguns presentes levaram frango assado.

Muitos curiosos reúnem-se no local. Até às 14h45, o protesto seguia pacificamente, sem nenhuma ocorrência por parte da PM.