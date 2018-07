Protesto em Porto Alegre reúne 1,5 mil pessoas

No caminho, destacamentos de mascarados picharam grades, muros e fachadas de prédios, incendiaram três contêineres de lixo e quebraram vidraças de duas lojas comerciais. Também cercaram jornalistas, tentaram e, em alguns casos, furtaram blocos de anotações, alegando que tal ato daria segurança aos manifestantes.

Além das palavras contra a Copa do Mundo, os manifestantes ameaçaram parar a cidade se a tarifa do transporte coletivo, de R$ 2,80, for reajustada. Esta é a época do ano em que as transportadoras de passageiros negociam o aumento dos rodoviários e apresentam a planilha de custos ao Conselho Municipal de Transportes para pedir novas tarifas. Por volta das 22h, o grupo começou a se dispersar.