Protesto em SP reuniu mil trabalhadores em marginal

No centro da capital paulista, um grupo bem menor, de apenas 40 trabalhadores, protestou em frente ao prédio do INSS. No Butantã, na zona oeste, aproximadamente 70 pessoas interditaram a Avenida Afrânio Peixoto e a Rua Alvarenga. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), havia por volta das 10h30 ao menos outros quatro pontos de protesto pela cidade.

Rodovias

Os atos do Dia Nacional de Mobilização e Luta ocuparam também rodovias do Estado. De acordo com a PM, um grupo de 30 manifestantes interditou a pista local da Bandeirantes no sentido capital. No km 17 da Anhanguera, cerca de 50 trabalhadores do Grupo Pão de Açúcar bloquearam a pista também no sentido São Paulo. Em Paulínia, região de Campinas, 450 funcionários da Refinaria do Planalto Paulista (Replan) protestaram em frente à portaria companhia, na rodovia Professor Zeferino Vaz (SP -332).

Na rodovia Anchieta, no sentido Santos, após liberarem a pista por volta das 8h30, manifestantes voltaram a interromper o trânsito. Segundo a PM, 150 pessoas retornaram ao local - mas a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, não registrou esse bloqueio na via. Em Santos, 250 manifestantes impediram o acesso à cidade pela Avenida Martins Fontes. A PM informou que todas as manifestações acontecem de maneira pacífica.