Protesto em SP termina na frente da Prefeitura

Segundo a Polícia Militar, o protesto reuniu cerca de 30 mil manifestantes, que se concentraram na Avenida Paulista e desceram a Rua da Consolação em direção ao centro da cidade. O perfil dos manifestantes desta última passeata foi diferente do que foi visto nos últimos dias. Muitas crianças com suas famílias participaram do ato.

A proposta de emenda constitucional 37 está em tramitação no Congresso e limita o poder de investigação do Ministério Público.