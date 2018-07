Protesto em supermercado termina em confronto no RS Policiais militares entraram em conflito hoje com integrantes de movimentos de sem-terra, pequenos agricultores e trabalhadores desempregados em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os manifestantes derrubaram uma cerca de arames e entraram no pátio de estacionamento do Supermercado Nacional, no bairro Menino Deus, em mais um ato de uma jornada de protestos contra empresas multinacionais iniciada ontem. A Brigada Militar cercou o local e tentou dispersar o grupo, formado por centenas de pessoas. Houve confusão, na qual os policiais dispararam balas de borracha e os manifestantes atiraram pedras e paus. Algumas pessoas ficaram feridas com escoriações. A polícia também informou que efetuou algumas prisões.