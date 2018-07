Protesto fecha Rodovia Raposo Tavares na altura de Cotia Manifestantes fecharam neste início de noite a Rodovia Raposo Tavares nos dois sentidos, na altura do quilômetro 33,5, em Cotia (SP). Segundo a Polícia Militar Rodoviária, aproximadamente 300 pessoas estão no local. Policiais tentam negociar a liberação das pistas. Não há informações do tamanho do congestionamento na rodovia, mas a CCR ViaOeste, que administra a Raposo Tavares até o quilômetro 34, já alerta os usuários pelo seu site do bloqueio.