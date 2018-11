Protesto interdita pista da Marginal do Tietê Um grupo de moradores bloqueava a pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castello Branco, na altura da Ponte Julio de Mesquita Neto, no início da tarde de hoje. De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, os manifestantes atearam fogo em diversos objetos para bloquear a via. A PM não soube informar o motivo do protesto, nem quantas pessoas participam dele. Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para combater o incêndio.