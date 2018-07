Protesto interdita Rua Santa Ifigênia, no centro de SP

A Associação dos Comerciantes do Bairro da Santa Ifigênia, organizadora do ato, informa que os integrantes do protesto vão fazer uma passeata até a sede da administração municipal, no Viaduto do Chá, também no centro da capital.

Os lojistas são contrários ao Projeto Nova Luz da Prefeitura, que pretende reurbanizar a região por meio da iniciativa privada. O trecho previsto engloba as avenidas Ipiranga, São João, Duque de Caxias, Cásper Líbero, além da Rua Mauá, totalizando 45 quarteirões.