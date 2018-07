Protesto interditou Rio-Santos em São Sebastião Na onda das manifestações que vêm sendo registradas nas principais cidades do País para a redução das tarifas de ônibus, cerca de mil pessoas, segundo a Polícia Militar, interditaram por uma hora e meia a Rodovia Rio-Santos na altura de São Sebastião, no litoral norte paulista. Foi o primeiro protesto da região. Estão sendo agendadas manifestações em Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba no decorrer da semana. Por volta das 21h de terça-feira, os manifestantes impediram o tráfego de veículos e fecharam as duas pistas no perímetro urbano.