Protesto já atrai 150 caminhoneiros contra rodízio em SP Cerca de 150 caminhoneiros se concentram no Terminal de Cargas Fernão Dias, na Vila Sabrina, zona norte de São Paulo, e na Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, em Santo Amaro, zona sul. Eles se preparam para sair em carreata às 13 horas, em baixa velocidade, pela Marginal Tietê rumo à Prefeitura de São Paulo, na região central. O protesto é contra a restrição ao trânsito de caminhões na cidade. O presidente do Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias de São Paulo (Sindicapro), Almir Macedo Pereira, espera reunir 500 caminhões no protesto. Pelas novas regras, que entraram em vigor hoje, os veículos grandes ficam proibidos de circular em uma área de 100 quilômetros quadrados das 5 horas às 21 horas. Fica instituído ainda um rodízio para caminhões de até 6,3 metros de comprimento no mesmo horário. Veículos com placas pares circulam em dias pares e com placas ímpares, em dias ímpares. A proibição de circulação não vale para a Marginal Tietê, por onde passará a carreata, mas vale para a área central da cidade, onde fica a Prefeitura. Mesmo assim Pereira diz não temer as multas de R$ 85,13 por circular em local e horário proibido durante o protesto. "Estamos exercendo nosso direito de manifestação. É ditadura nos multar." Os motoristas podem ser autuados de duas em duas horas, o que somaria oito infrações, 32 pontos na carteira e R$ 681,04 de multa. O sindicato quer convencer o prefeito Gilberto Kassab (DEM) a "repensar" as restrições. Pereira espera que o paulistano entenda o protesto, mesmo que ele piore o já complicado trânsito da cidade. "O pessoal não pode ficar bravo com a gente. Fomos prejudicados e o prefeito precisa nos ouvir." Depois da carreata, os diretores do sindicato vão se reunir para planejar novos protestos para esta semana. Trânsito O trânsito em São Paulo está tranqüilo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, por volta do meio-dia havia 19 quilômetros de congestionamento na cidade, com lentidão na Marginal Tietê entre as pontes Anhangüera e Piqueri e perto da ponte Casa Verde.