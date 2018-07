Protesto lembra desfile de Carnaval

Samba, funk, rock, mantras, axé e o hit de Michel Teló passaram na Avenida Rio Branco, durante a Marcha em Defesa dos Bens Comuns e Contra a Mercantilização da Vida, organizada pelos participantes da Cúpula dos Povos.

Cada esquina de uma das principais ruas do centro foi tomada por manifestantes que apitavam em coro ao lembrar a devastação da floresta, a poluição das águas, os gastos excessivos em armamentos e dezenas de outras marcas nada sustentáveis do planeta. Por lá passaram, segundo a Polícia Militar, 40 mil pessoas. O locutor de um dos carros de som falava em 80 mil.

Os manifestantes pareciam pouco interessados em números. Preferiram dançar na chuva fina, entoar palavras de ordem, encenar pequenos esquetes e exibir cartazes, globos, mapas e obras de arte.

Em meio a encenações bem humoradas, que incorporavam personagens como o madeireiro devastador e o planeta assassinado, chamou atenção de um dos 150 PMs escalados para acompanhar a passeata o grupo de hare krishnas dançando em círculo. "De que país é essa religião?", quis saber o policial.

Misturados aos brasileiros, europeus, hispano-americanos e indígenas de vários países desfilaram para protestar contra as transações do "capitalismo verde", entre outros vilões.

Na ala dos alemães pacifistas, o artista plástico Holer Guessefeld exibia um tanque de guerra coberto de pão árabe. "O mundo gasta com armas US$ 1,7 trilhão ao ano. Se gastasse menos 10% disso para combater a pobreza, já seria suficiente", disse.

A ONG Terre Des Hommes levou tubos de PVC e faixas de lona com a inscrição Act Now (aja agora). Confraternizaram com sindicalistas e passistas e ritmistas da escola de samba Acadêmicos de Vigário Geral. "A discussão sobre sustentabilidade é importante, mas também falta o respeito aos trabalhadores", lembrou Nilton Duarte, da União-Geral dos Trabalhadores (UGT).

MST e Via Campesina, partidos como PSOL, PSB e PSTU, estudantes e grupos de funcionários públicos ajudaram a lotar a manifestação. Nenhum incidente foi registrado pela polícia. Às 19 horas, a manifestação iniciada às 14h30 estava encerrada. / LUCIANA NUNES LEAL e BERNARDO MOURA, ESPECIAL PARA O ESTADO