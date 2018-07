Protesto lembra mortes em comunidade do Rio Cerca de 800 manifestantes ocuparam na tarde desta terça-feira a pista lateral da Avenida Brasil sentido zona norte, no Rio, em ato para lembrar os dez mortos da comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, durante ação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizada na noite do dia 24. Muitos vestem camisetas pretas com a frase "Estado que mata, nunca mais!". Uma grande faixa com a mesma frase foi estendida no carro de som estacionado na esquina de uma das ruas de acesso à favela. Policiais militares acompanham, de longe, a manifestação.