Protesto marcado para esta 5.ª-feira será ato de festa A manifestação do Movimento Passe Livre (MPL) marcada para esta quinta-feira, 20, em São Paulo, a sétima desde o dia 6, será agora um ato de festa, disseram os integrantes do grupo. "Vamos manter o ato para comemorar e também em solidariedade às outras cidades que ainda querem a revogação do reajuste" , disse um dos integrantes do movimento, o estudante Caio Martins, de 19 anos.