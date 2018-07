Protesto na Cinelândia reúne 150 manifestantes

No Ministério Público, os ativistas pretendem se reunir com o procurador-geral de Justiça, Marfan Martins Vieira. O procurador deve se reunir com dez manifestantes, dentre eles dois que foram escolhidos durante plenária do Fórum de Lutas promovida na noite de terça-feira.

Os ativistas vão entregar ao Ministério Público uma carta com várias reivindicações, dentre as quais investigação dos gastos públicos com a Copa do Mundo, auditoria financeira nas contas públicas do Estado do Rio e abertura de inquérito judicial para apurar a conduta policial durante os protestos. "Essa lista de reivindicações foi criada e discutida com a ajuda de professores, advogados e manifestantes durante uma série de reuniões promovidas nas plenárias, no movimento de ocupação no Leblon e pela internet", disse o biólogo Pedro Mattos, um dos manifestantes que deverá se encontrar com o procurador.

O decreto do governador Sergio Cabral filho (PMDB) que criou a CEIV tem recebido duras críticas. "Essa comissão é uma aberração. É um jogo político para que o governador saia da figura de réu para a de acusador. Não tem valor moral nem jurídico", disse o deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL-RJ).