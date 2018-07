Protesto na Rio-Santos prejudica retorno de turistas

SÃO SEBASTIÃO - Uma manifestação realizada no início da tarde deste domingo na Rodovia Rio-Santos, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, prejudicou o retorno dos turistas que passaram o feriado de Páscoa na região. A pista ficou interditada por mais de uma hora no km 190, na altura da Praia de Boraceia, divisa entre São Sebastião e Bertioga. O trecho é utilizado por turistas provenientes das praias da região sul de São Sebastião com destino a Mogi das Cruzes e capital e é a principal ligação com a Baixada Santista.

Segundo a Polícia Rodoviária, cerca de 150 moradores daquela região interditaram a via após atear fogo em pneus, madeiras, colchões e móveis velhos para protestar contra a falta de segurança nos bairros adjacentes. O ato paralisou o trânsito, causando grande congestionamento. A manifestação acabou com a chegada da Polícia Rodoviária. Até as 15h30, o trânsito ainda era lento no trecho.

Em outros trechos da Rio-Santos, em Caraguatatuba, Ubatuba e São Sebastião, o trânsito começou a se complicar a partir das 12h30, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), com pontos de parada. O tráfego de retorno dos turistas se complicou em alguns trechos, pois se encontrou com o fluxo de quem ainda saía das praias nas três cidades.

Por volta das 16 horas deste domingo, o trânsito também fluía lentamente na Rodovia dos Tamoios, que liga o litoral norte ao Vale do Paraíba. O motorista encontrou maior dificuldade no trevo de Caraguatatuba, que dá acesso à Tamoios, já que recebia todo o fluxo proveniente de Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela. A Rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, apresentava no meio da tarde deste domingo lentidão entre os km 88 e km 78.

O trecho de serra, de 18 quilômetros, também apresentou lentidão, mas a partir de Paraibuna até São José dos Campos fluiu melhor, mas abaixo da velocidade normal, que é de 110km/h. De acordo com o DER, mais de 500 mil veículos desceram para o litoral norte durante o feriado prolongado.

Quem deixou Ilhabela na tarde deste domingo também teve de aumentar a dose de paciência. A fila para aguardar o embarque em uma das balsas que fazem a travessia até São Sebastião demorava entre 1 hora e 1h30 em média, mas chegou a picos de 2 horas. A tendência era de que a espera poderia aumentar até o início da noite, já que muitos turistas preferiram aproveitar ao máximo o dia de sol, lotando as praias da região.