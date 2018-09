Protesto no Metrô Anhangabaú termina em pancadaria Manifestantes protestaram no centro de São Paulo, ontem à noite, contra o aumento da tarifa de ônibus, que passou para R$ 3,00. Eles carregavam faixas e placas pedindo a negociação da tarifa. Por volta das 21 horas, o grupo invadiu a Estação Anhangabaú do Metrô, na Linha 3-Vermelha. Houve tumulto e pancadaria.