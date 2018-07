Protesto no Rio tem tumulto e ativista revistado A abordagem por policiais militares de um manifestante na Avenida Rio Branco, em frente ao Edifício Avenida Central, perto da Rua São José, provocou o primeiro tumulto da passeata dos professores em comemoração ao Dia do Mestre, no centro da capital fluminense, na noite desta terça-feira, 15. Houve tumulto e correria. O ativista foi revistado e liberado pouco depois, pois nada foi encontrado.