Protesto no RJ cobra mais ação no combate de doenças O movimento "S.O.S ONGs: controle social em risco de extinção" reuniu cerca de 50 pessoas em protestos contra "a pouca eficácia" do governo no combate a tuberculose, aids e doenças sexualmente transmissíveis (DST). Com presença de drag queens, os manifestantes cobraram um atendimento melhor por parte das três esferas de governo à população infectada.