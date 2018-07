Protesto ocorre no domingo, na Paulista O Movimento das Mulheres e Homens pelo Direito a uma Doula organiza para este domingo uma manifestação, na Avenida Paulista, em São Paulo. O movimento defende que "se os hospitais realmente estivessem buscando diminuir os índices de infecção, estariam combatendo as cesarianas, não as doulas". Em carta divulgada nas redes sociais, pais, mães e profissionais defendem que a busca pelos direitos reprodutivos das mulheres "envolve o direito à escolha de acompanhantes". / R.B.