Protesto paralisa corredor de BRT na zona oeste do Rio Inaugurado em junho de 2012 pelo prefeito Eduardo Paes (PMDB), o BRT Transoeste, corredor expresso de ônibus na zona oeste do Rio, foi alvo de uma manifestação nesta quinta-feira, 27, que durou quase cinco horas e reuniu cerca de 300 pessoas insatisfeitas com o serviço. Atrasos, superlotação e falta de manutenção foram os principais motivos citados pelos manifestantes, que interditaram a Avenida das Américas nos dois sentidos. Policiais militares lançaram bombas de gás lacrimogêneo contra o grupo. Nove estações ficaram fechadas. Por volta de meio-dia, as pistas foram liberadas. Cerca de 135 mil pessoas usam o Transoeste por dia. O BRT foi apresentado pela prefeitura como principal solução para problemas de mobilidade na cidade, e será estendido até as Olimpíadas e 2016.