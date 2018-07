Protesto paralisa hospital e fecha rodovia em Sorocaba Funcionários do hospital psiquiátrico Vera Cruz paralisaram o atendimento nesta terça-feira, em Sorocaba, por reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Com faixas e cartazes, o grupo também protestava contra o plano do governo de importar profissionais de medicina formados no exterior. Os manifestantes, apoiados pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Sorocaba e Região (Sindsaúde), ocuparam a frente do prédio e usaram tambores de lixo para bloquear as duas pistas da rodovia Raposo Tavares, na altura do km 113.