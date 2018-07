Protesto paralisa obras no Porto de Açu

Um grupo de proprietários que tiveram suas terras desapropriadas impediu a entrada dos cerca de 2 mil empregados que trabalham na construção do porto, informou a assessoria da LLX, empresa do grupo EBX responsável pela construção do Porto do Açu.

De acordo com a assessoria, a paralisação não tem a ver com a obra do porto, mas sim com as empresas que serão construídas em volta do projeto.

O empreendimento, previsto para começar a operar em 2012, está em construção desde outubro de 2007 e foi projetado com conceito de porto-indústria. Na retroárea do superporto será construído um Complexo Industrial, uma área de 90 quilômetros quadrados.

A suspensão dos trabalhos nesta segunda-feira não vai atrapalhar o cronograma da obra, que está adiantada, segundo a assessoria de imprensa da LLX.

"As obras estão adiantadas, e (o protesto) não traz prejuízo para a empresa, vamos aguardar as negociações com a Codin", informou a assessoria, referindo-se à Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro (Codin), que trata das desapropriações.

De acordo com a Codin, o protesto dos proprietários tem por objetivo pressionar pela aceleração do processo indenizatório acertado com o governo do Estado do Rio de Janeiro.

(Por Denise Luna)