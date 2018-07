Protesto paralisa produção da Biopav

Considerado o maior cogerador de energia de bagaço da cana do País, o Grupo Equipav pretende deixar o setor energético sucroalcooleiro e anunciar, até o início de março, os compradores de suas duas usinas, a Equipav, em Promissão, e Biopav, em Brejo Alegre, ambas no Estado de São Paulo.

Atolado em dívidas, que podem chegar a R$ 1,6 bilhão, o grupo enfrentou nesta semana um protesto de fornecedores que não receberam o pagamento da cana entregue nas duas últimas safras.

O protesto durou três dias e paralisou a produção da Biopav, a usina mais moderna do País. Cerca de 60 tratores bloquearam a entrada da usina na manhã de segunda-feira e só saíram na tarde de quarta-feira, depois que a diretoria da Equipav prometeu anunciar até o dia 1º de março os nomes dos novos donos e o plano de pagamento da cana. O insumo foi comprado de cerca de 200 fornecedores da Associação dos Fornecedores de Cana da Noroeste Paulista (Norplan).

"Demos ultimato até 1º de março, mas, se até lá eles não cumprirem a promessa, vamos retomar os protestos", disse o vice-presidente da Norplan, Nelson Perez Júnior. Segundo ele, os fornecedores entregaram 3,5 milhões das 6,5 milhões de toneladas de cana processadas em meados de 2008 e durante todo o ano de 2009.

"O problema é que, por conta da falta de pagamento, os produtores rurais estão endividados, principalmente com bancos que financiaram o plantio", disse Perez Júnior. A dívida das duas usinas chegaria a R$ 160 milhões. Segundo Perez Júnior, o plano prevê o pagamento em 30 dias.

Para se tornar o maior em cogeração, o grupo investiu R$ 650 milhões na construção da Biopav (que começou a operar em outubro de 2008) e R$ 115 milhões na unidade de Promissão. Os dois projetos foram financiados pelo BNDES. Os recursos seriam para pagar a dívida a curto prazo. Esses e outros empréstimos com um pool de bancos coordenados pelo Santander, segundo uma fonte do setor, formariam o grosso da dívida do grupo.

Outro problema seria a venda de energia. Além da venda no mercado livre, a Equipav participou de leilões de Energia de Reserva, onde garantiu R$ 500 milhões em 15 anos. Mas os 27 MW acertados sairiam, a partir de 2010, das usina Biopav e de outras duas, em Goiás e Mato Grosso do Sul. Porém, com a crise, essas duas usinas nem chegaram a ser instaladas, adiando um investimento de US$ 250 milhões.

José Carlos Toledo, diretor da Equipav e presidente da União dos Produtores de Bionergia (Udop), disse que não poderia falar sobre o assunto por causa das cláusulas de negociação das usinas. "Assim que puder falar sobre o assunto, eu falarei", disse. As duas usinas estariam sendo negociadas com um grupo de capital aberto.