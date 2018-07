Protesto pede maior redução de tarifa em São Carlos Cerca de 600 manifestantes, na maioria estudantes, concentraram-se no Largo do Mercado e saíram em direção à prefeitura, às 14 horas desta terça-feira, 25, na cidade de São Carlos, região central do Estado de São Paulo. De acordo com Pedro Mattos, do Movimento Transporte Justo, o grupo seguiria até a Câmara Municipal para acompanhar, no início da noite, sessão em que será votada redução de R$ 0,10 na tarifa de ônibus. "Não estamos satisfeitos e vamos cobrar uma redução maior", disse.