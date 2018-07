Protesto por aluguel social interdita avenida no Rio Moradores da localidade conhecida como Clube dos Portuários que reivindicam o recebimento de aluguel social interditaram na manhã desta quarta-feira, 26, a Avenida Francisco Bicalho, em São Cristóvão (zona norte), no sentido Avenida Brasil e Ponte Rio-Niterói. O protesto reuniu cerca de 150 pessoas e durou duas horas. A avenida foi reaberta às 9h50, mas o trânsito na região ainda está muito congestionado. Os manifestantes fecharam duas vias com barricadas. Os motoristas foram orientados pela prefeitura a procurarem vias alternativas, mas o secretário municipal de Transportes, Carlos Roberto Osório, reconheceu que havia poucas opções para quem ia para quem ia da zona norte para o centro.