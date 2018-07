Protesto por Amarildo reúne 150 pessoas no Rio Cerca de 150 pessoas participaram na noite desta quinta-feira, 22, de uma caminhada pela zona sul do Rio para cobrar do governo do Estado o esclarecimento do sumiço do pedreiro Amarildo de Souza, morador da favela da Rocinha que está desaparecido desde o dia 14 de julho. O grupo, do qual faziam parte familiares de Amarildo, partiu da Rocinha, passou pelas imediações da casa do governador Sérgio Cabral (PMDB), no Leblon, e terminou nas proximidades da casa do secretário estadual de Segurança, José Mariano Beltrame, em Ipanema.