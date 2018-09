Protesto por jornada fecha terminal Dom Pedro II em SP Cerca de 3 mil manifestantes fecharam totalmente o terminal de ônibus Parque Dom Pedro II, no centro de São Paulo, por volta das 12 horas de hoje, segundo informações do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo. Os ônibus que deveriam operar no terminal foram desviados para outros locais. De acordo com o sindicato, o protesto faz parte pela luta do Dia Nacional de Luta pela Redução da Jornada de Trabalho, sem Redução de Salário, iniciada por outras categorias no começo da manhã. A partir das 13 horas, segundo o sindicato, os manifestantes iriam liberar o terminal.