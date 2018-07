Protesto por moradia bloqueia via em São Paulo Cerca de 200 manifestantes do Movimento por Direito à Moradia protestam desde o início da manhã desta quinta-feira, 27, na zona sul de São Paulo. Por volta de 6h, o grupo iniciou uma caminhada pela Estrada de Itapecerica indo para a Avenida Giovanni Gronchi, bloqueando as vias, no sentido centro. Os manifestantes seguem rumo ao Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi.