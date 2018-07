Protesto por moradia fecha via da zona sul de SP Um protesto por moradia bloqueou os dois sentidos da Avenida Senador Teotônio Vilela na zona sul de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 10. A via permanece com os dois sentidos interditados, próximo à Avenida Atlântica. A faixa exclusiva de ônibus também está obstruída e pelo menos 55 linhas foram afetadas pelos manifestantes.