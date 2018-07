Protesto por transporte melhor fecha a BR-020, no DF

Segundo informações da polícia rodoviária, o protesto começou por volta das 6h30 depois de um ônibus de linha, que faz a interligação entre a saída norte até Brasília, quebrar na via. Ainda conforme informações da polícia, os passageiros do ônibus teriam ficado revoltados com a situação e iniciaram o bloqueio da estrada, reivindicando melhorias no transporte público

Em função do bloqueio, um grande congestionamento se formou no local Ao longo da manhã, os demais ônibus que se aproximavam do protesto foram parados e os passageiros se uniam ao protesto, disse a polícia.