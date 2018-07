Protesto próximo ao Palácio acaba em confronto Terminou em confronto o protesto realizado nesta segunda-feira, 22, próximo ao Palácio Guanabara, sede do governo, em Laranjeiras, zona sul do Rio. A manifestação foi mantida a cerca de 200 metros do palácio. Às 19h45, um grupo lançou um coquetel molotov na direção dos policiais, que revidaram com bombas de gás lacrimogêneo. O papa Francisco já havia deixado o local.