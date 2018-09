Protesto reúne 5 mil em refinaria na Via Dutra, em SP Cerca de 5 mil trabalhadores e integrantes da Coordenação Nacional de Lutas (Conlutas) promoviam uma manifestação na manhã de hoje, em frente à Refinaria Henrique Lage (Revap), da Petrobras, em São José dos Campos, causando um grande congestionamento na Via Dutra, na altura do quilômetro 146. Segundo informações da Petrobras, o protesto, relativo ao dissídio da categoria, interditou as entradas da refinaria, impedindo que funcionários da empresa entrassem para trabalhar. Segundo informações da Conlutas, a manifestação é contra as negociações da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em relação ao dissídio da categoria, que reivindica 20% de aumento salarial, melhores condições de trabalho e diminuição de carga horária. A interdição na entrada da refinaria continuaria durante todo o dia, segundo a Conlutas. Por volta das 10 horas, o congestionamento era de 10 quilômetros no sentido São Paulo-Rio e de cinco quilômetros na pista sentido São Paulo, por conta da curiosidade dos motoristas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).