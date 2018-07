Protesto reúne 5 mil pessoas em Marília (SP) Cerca de cinco mil manifestantes, incluindo idosos e crianças, participaram no começo da noite desta sexta-feira da manifestação no centro de Marília, no interior paulista, para exigir melhorias na Saúde, Educação e transporte coletivo. Os organizadores do movimento "O Gigante Acordou" esperavam ao menos dez mil pessoas, já que foram enviados mais de 77 mil convites pelo Facebook. Os participantes se reuniram na Igreja de São Bento desde as 17 horas e, uma hora depois, marcharam pela Rua 9 de Julho, Avenida Sampaio Vidal e Praça Saturnino de Brito.