Protesto reúne 500 policiais no DF Uma manifestação na Esplanada dos Ministérios reúne cerca de 500 agentes de segurança pública do Distrito Federal, segundo estimativa da Polícia Militar. Policias federais, civis, militares e rodoviários, além de bombeiros, pedem a desmilitarização dos órgãos de segurança. Os participantes do protesto defendem ainda o ciclo completo de polícia e a carreira única.