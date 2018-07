Protesto reúne 6 mil pessoas em Fortaleza O Dia Nacional de Lutas no Ceará foi marcado por uma manifestação de 6 mil pessoas na Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza. A concentração puxada pelas centrais sindicais foi pacífica, mas as passeatas que seguiram para a Praça do Ferreira aconteceram com vandalismos.