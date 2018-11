Protesto reúne familiares de vítimas da cratera do metrô Um grupo de cerca de 20 manifestantes se concentrava nesta manhã na porta da nova Estação Pinheiros da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), da Linha 4 - Amarela, na zona oeste da capital, que será inaugurada hoje pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB). Os manifestantes são formados por integrantes de centrais sindicais e familiares das vítimas do acidente que, em 2007, deixou sete mortos no local onde será inaugurada hoje a estação.