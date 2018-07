Protesto reúne mais de mil indígenas diante do BNDES

Cerca de mil indígenas se reuniram em frente à sede do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) na manhã de ontem, no centro do Rio, para protestar contra a participação da entidade financeira estatal em obras de infraestrutura realizadas em áreas indígenas no País, tais como a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu (Pará).

Com roupas típicas, os corpos pintados e ostentando tacapes, arcos e flechas, eles exigiram que a realização dessas obras não prejudique o cotidiano das 3,5 mil tribos espalhadas pelo Brasil.

O protesto começou no Aterro do Flamengo - onde paralelamente à Rio+20 ocorre a Cúpula dos Povos. O grupo atravessou pistas de grande circulação apontando suas tradicionais armas em direção a motoristas e pedestres, dançando e cantando.

Houve confusão na chegada à sede do BNDES, quando alguns indígenas invadiram as laterais do prédio e pularam as grades que cercam o local. Os edifícios do banco e da Petrobrás, instalada nas proximidades, fecharam suas entradas principais.

Representantes da ONG Causa Indígena distribuíram panfletos afirmando que a ausência "de demarcação dos territórios aguça os conflitos". Após meia hora de protesto, 12 lideranças indígenas foram recebidas pelo vice-presidente do BNDES, João Carlos Ferraz. Uma comissão com cinco representantes indígenas será formada para uma segunda reunião, que deverá ocorrer em julho, quando o banco pretende expor ações de diminuição de impactos socioambientais dos projetos que participa.

À tarde, a sede do banco voltou a ser palco de um protesto, quando cerca de mil pessoas participaram da "Marcha à Ré da Rio + 20". Os manifestantes caminharam "de ré" em alguns trechos do percurso, que teve origem no Museu de Arte Moderna (MAM), no centro do Rio, para expor seu descontentamento com o que consideram retrocessos da política ambiental do governo Dilma Rousseff .

Mais cedo, também no centro do Rio, uma passeata organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e pela Via Campesina reuniu cerca de 3 mil pessoas contra o "capitalismo verde e mercantilização da natureza". / FERNANDA NUNES, PAULA BIANCHI, MARCELO GOMES E HELOISA ARUTH STURM