Protesto reúne parentes de vítimas de ação da polícia Terminou de forma pacífica a manifestação que reuniu cerca de 200 pessoas, entre familiares e amigos do publicitário Ricardo Prudente de Aquino, de 39 anos, morto por policiais militares durante uma abordagem, no último dia 18, na zona oeste de São Paulo. O grupo se reuniu até às 12h deste domingo (29), no Parque do Ibirapuera, zona sul da capital, para pedir segurança e protestar contra o assassinato do publicitário.