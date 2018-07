Protesto tem destruição de pedágio no interior de SP Cerca de 300 manifestantes ocuparam a rodovia Professor Zeferino Vaz (SP 332) às 5h45 desta quarta-feira, 03. O grupo se concentrou na praça do pedágio, entre as cidades de Paulínia e Cosmópolis, reivindicando a redução do preço da tarifa do pedágio para , que é de R$ 6,20 para carros e R$ 3,10 para motos. Eles atearam fogo nas cabines do pedágio, destruíram placas, e queimaram pedaços de madeira e pneus na via.