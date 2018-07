O caso aconteceu por volta das 16 horas de domingo, 6. Enquanto os PMs esperavam socorro médico, pessoas da região os cercaram e começaram a atirar pedras. Os policiais tiveram de sair do local até que chegasse reforço. A polícia usou bombas de gás e efeito moral para dispersar os manifestantes. O baleado foi levado ao hospital por moradores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.