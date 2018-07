Protesto termina em conflito em Porto Alegre Um ato público para pedir a aprovação do Passe Livre terminou em confronto entre manifestantes e policias na noite desta quarta-feira, 14 em Porto Alegre. O protesto reuniu dezenas de pessoas na frente do prédio da prefeitura. Quando o grupo começava a se desmobilizar, alguns participantes foram para a porta dos fundos do prédio, voltada para a Rua Siqueira Campos. Por volta das 19h30, um deles teria desferido chutes na porta. A brigada militar interferiu e houve um conflito com manifestantes jogando pedaços de madeira e policiais usando bomba de gás lacrimogêneo. Pouco depois, os manifestantes encerraram o protesto.