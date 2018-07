Protesto vira confronto entre moradores e PM em SP

Segundo a corporação, os moradores da comunidade Coruja atearam fogo em pedaços de madeiras e pneus na Avenida Guilherme, altura do número 1.500. O Corpo de Bombeiros enviou equipes para apagar as chamas.Houve confronto entre manifestantes e policiais militares e dois homens foram detidos e levados para a 9º DP, no Carandiru.

No domingo, 5, a favela foi atingida por um incêndio. Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas. Parte dos barracos foi destruída. Hoje, os moradores tentaram voltar para suas casas, mas foram impedidos. Em seguida, eles iniciaram o protesto. Cerca de 800 pessoas moram no local, em aproximadamente 300 barracos e pelo menos 60 moradias já foram destruídas.