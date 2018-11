Protestos contra corte de gastos derrubam premiê romeno

O presidente Traian Basescu nomeou o chefe do serviço de inteligência internacional, Mihai-Razvan Ungureanu, para formar um novo gabinete. Ungureanu rapidamente se comprometeu em manter as impopulares reformas econômicas, e sua nomeação não deve aplacar a ira da população.

Passados 22 anos da derrubada do regime comunista, a Romênia é o segundo país mais pobre da UE, com uma renda muito inferior à das nações do oeste do continente. A saída de Boc foi celebrada por manifestantes que desafiam o rigoroso inverno romeno para protestar contra os aumentos de impostos e a redução de salários.

A renúncia de Boc, a nove meses de uma eleição parlamentar que ele parecia fadado a perder, também aguçou o apetite por mais mudanças na equipe que recorreu em 2009 ao Fundo Monetário Internacional para evitar um colapso financeiro.

A oposição de esquerda reiterou sua proposta de antecipação das eleições, mas ela não tem força parlamentar suficiente para exigir isso, e parece provável que Ungureanu seja confirmado pela coalizão centrista que sustentava Boc, e que tem uma ligeira maioria.

Ungureanu, um historiador de 43 anos, já foi chanceler da Romênia. Num rápido discurso no palácio presidencial, ele prometeu ser "um bom administrador, que tem, acima de tudo, eficiência lógica".

O FMI, que em 2009 concedeu um empréstimo de 20 bilhões de euros (26 bilhões de dólares) à Romênia, com a condição de que o governo cortasse gastos, disse não antever mudanças importantes na política econômica por causa da renúncia de Boc. Analistas de investimentos também disseram não haver razão para ajustar suas expectativas.

As medidas de austeridade motivam os maiores protestos na Romênia em mais de uma década, eventualmente com momentos de violência. Na segunda-feira, apesar da nevasca na capital, houve uma nova manifestação na praça da Universidade, local simbólico da revolução que em 1989 derrubou o ditador comunista Nicolae Ceausescu.

O tom não era nada positivo para o PDL, partido de Boc, que vai mal nas pesquisas. "O primeiro obstáculo foi superado", dizia um cartaz.

O principal alvo dos manifestantes, no entanto, é o presidente. "A renúncia de Boc é inútil, já que é Basescu quem controla tudo", disse o militar da reserva Florin Cioraca, de 56 anos, participando do protesto.

O presidente nomeou o ministro da Justiça, Catalin Predoiu, como premiê interino, até que Ungureanu monte um gabinete para ser submetido a aprovação parlamentar, provavelmente na semana que vem.