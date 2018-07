Protestos contra filme se espalham em embaixadas do EUA no mundo árabe

Um grupo pulou um muro e invadiu o terreno onde fica a embaixada americana na capital do Iêmen, Sanaa.

A polícia fez disparos para o alto para tentar segurar a multidão, mas não conseguiu evitar que os manifestantes invadissem o complexo da embaixada e ateassem fogo a carros estacionados.

Os seguranças ajudaram na operação com gás lacrimogêneo, canhões de água e disparos para retirar os manifestantes do local. Mas, mesmo do lado de fora, os protestos continuaram.

As manifestações se espalharam por várias capitais de países Árabes. No Cairo, capital do Egito, protestos violentos começaram do lado de fora da embaixada americana e chegaram até a praça Tahrir.

Muçulmanos protestam contra o filme anti-islâmico Innocence of Muslims ("Inocência dos Muçulmanos", em tradução livre), produzido nos Estados Unidos. Na terça, o embaixador americano na Libia morreu vitima de um ataque em Bengazi,durante uma manifestacao que estaria relacionada ao filme. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.