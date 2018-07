Protestos contra governo deixam 11 mortos na Síria

Cinco civis foram mortos durante a noite em Homs, situada 165 quilômetros ao norte da capital, Damasco, depois do envio de tanques ao local para conter os protestos na cidade, que está cercada, segundo moradores.

Posteriormente, outras seis pessoas foram mortas a tiros em manifestações no subúrbio de Mleeha (em Damasco), em Homs, e na região de Idlib, no noroeste do país, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos e a Organização Nacional pelos Direitos Humanos.

"Até o momento temos seis mártires no país. Todos os seis foram mortos hoje", disse o diretor da Organização Nacional pelos Direitos Humanos, Ammar Qurabi.

O levante já dura quatro meses e está se espalhando por várias regiões. É o maior desafio à autoridade de Assad desde que ele sucedeu ao pai, 11 anos atrás.

Ativistas em defesa dos direitos humanos disseram que houve protestos em vários locais depois das orações de sexta-feira - o dia de oração e descanso dos muçulmanos --, incluindo o bairro de Medan, em Damasco, a cidade de Latakia, no litoral, Deraa, no sul, e Deir al-Zor, no leste, bem como Homs, o último foco da repressão armada às manifestações.

"Tanques e veículos blindados foram deslocados para as vias de Homs, mas em todas as ruas adjacentes há pessoas", disse por telefone um morador dessa cidade, que se identificou como Osama.

O levante, inicialmente restrito a regiões rurais e localidades periféricas, ganhou força em cidades maiores, como Homs e Hama, cenário de um massacre desfechado pelos militares em 1982.

Na primeira ação repressiva contra a minoria curda desde o início da revolta, dezenas de pessoas ficaram feridas quando policiais e milicianos usaram bastões e gás lacrimogêneo contra manifestantes na cidade de Qamishili, de maioria curda, no nordeste do país, segundo o relato de testemunhas.

Os participantes dos protestos exigiram liberdade política e o fim da discriminação endossada pelo Estado contra 1 milhão de curdos sírios, e também expressaram solidariedade às manifestações realizadas em outras partes da Síria.