Protestos contra 'médico importado' ocorrem amanhã

Também para esta quarta-feira está marcado um ato contra a desocupação do Prédio Margarida Maria Alves, na Luz (região central), onde vivem mais de 60 famílias desde janeiro. O grupo reivindica políticas públicas de habitação. Ainda nesta quarta, no Rio, haverá manifestação contra o arquivamento das investigações sobre as empresas de ônibus, às 18h30, na frente do Tribunal de Contas do Município (TCM). Brasília também terá protesto quarta-feira, mas pela saída do presidente do Congresso, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), do cargo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.