Protestos deixam 2 garotos mortos e centenas de feridos no Iêmen A polícia matou um garoto e feriu centenas de pessoas em confrontos antes do amanhecer na capital do Iêmen, Sanaa, neste sábado. Um outro garoto, de 12 anos, morreu durante protestos contra o governo na cidade de Mukalla, localizada no sul do país, disseram testemunhas.