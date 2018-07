Protestos e iniciativas beneficentes marcam início de convenção

Do lado de fora, fortes protestos contra a guerra do Iraque e enfrentamentos entre ativistas e policias. Dentro, um evento beneficente protagonizado pela atual primeira-dama dos Estados Unidos, Laura Bush, e por aquela que espera se tornar a próxima, Cindy McCain. Assim foi o primeiro dia da Convenção Nacional Republicana, que teve início nesta segunda-feira na cidade de Saint Paul, no Estado de Minnesota. Por conta do furacão Gustav, que atingiu o Golfo do México nesta segunda-feira, os republicanos decidiram mudar o tom de sua convenção, que assumiu um ar solene e contou com uma cerimônia curta, de pouco mais de duas horas. Enquanto seu marido visitava a região do Texas que está abrigando aqueles que tiveram de ser retirados das áreas afetadas pelo furacão, Laura Bush discursava na convenção: ''Nossa primeira prioridade é garantir a segurança e o bem estar dos moradores da região do Golfo.'' Há três anos, o presidente Bush enfrentou severas críticas pela forma como lidou com o Katrina, um furacão que atingiu a mesma região assolada pelo Gustav. Laura Bush comentou que os governadores dos principais Estados atingidos pelo furacão, Texas, Mississippi, Alabama e Flórida ''são, por acaso, republicanos, mas cancelaram suas participações previstas para a convenção em Saint Paul''. Cindy McCain aproveitou para lembrar os supostos ideais nobres de seu marido, o virutal candidato republicano John McCain. Segundo Cindy, ele ''tem dito nos últimos dias que é hora de tirarmos os nossos chapéus republicanos e colocarmos os nossos chapéus americanos''. Ela pediu que americanos fizessem doações em um website criado pela campanha de McCain. Protestos Paralelamente à convenção, pelo menos 10 mil pessoas protestavam do lado de fora contra a guerra do Iraque. Policiais usaram bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta contra alguns manifestantes. A reportagem da BBC Brasil viu pelo menos dez ativistas serem presos. Alguns manifestantes mais radicais quebraram vidraças de lojas e de viaturas policiais durante a manifestação. Outro incidente que por pouco não desviou as atenções da convenção foi o anúncio de que a filha adolescente da candidata a vice-presidente na chapa de McCain, Sarah Palin, está grávida. O anúnico poderia, em tese, afetar a campanha do republicano, visto que Palin, da ala mais à direita do partido, é contra o sexo antes do casamento e radicalmente contra o aborto. Mas os representantes do partido pareceram encarar o fato como natural. Indefinição A indefinição em relação à programação do evento deve prevalecer por mais uma dia. Até o final do primeiro dia da convenção, muitos delegados ainda não sabiam a programação do evento para a terça-feira. Mas eles diziam que a agenda definitiva do encontro só deve ser definida quando se tiver um retrato detalhado dos estragos causados pelo Gustav. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.